Nicolò Garibbo vince al Giro di Sardegna | La sognavo ogni giorno che mi allenavo

Nicolò Garibbo ha vinto la prima tappa del rinato Giro di Sardegna, imponendosi sul traguardo di Bosa al termine di una frazione di 190 km incominciata a Castelsardo. L’alfiere del Team UYKO ha retto agli attacchi combinati di Filippo Zana e Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), riuscendo poi a battere proprio Zana sull’arrivo e conquistando così il suo primo successo da professionista. Il 26enne ha espresso la propria soddisfazione: “ Assolutamente incredibile.. In partenza non avevo le sensazioni migliori, ma poi in salita mi sono sentito meglio. Ho provato ad attaccare più volte, e anche nell’ascesa dura ero vicino ai migliori, ma ho preferito aspettare in gruppo per riposare un poco. Quando Garofoli è partito l’ho seguito, ma ora non ho parole per descrivere quanto è successo ”. 🔗 Leggi su Oasport.it

