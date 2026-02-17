Aoui semplifica la richiesta di visite | punto unico per ticket e prenotazioni

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) ha lanciato un sistema unico per richiedere visite e prenotare appuntamenti, perché molte persone trovavano complicato gestire le prenotazioni. Ora, i pazienti possono usare un unico punto di accesso online o telefonico, riducendo i tempi di attesa e le code. Questo cambiamento riguarda oltre 4.000 pazienti che quotidianamente si rivolgono alle strutture per controlli e controlli di follow-up.

Il direttore generale Callisto Marco Bravi: «La digitalizzazione in Aoui ha il paziente al centro e l'obiettivo è semplificare la vita del paziente dentro l'ospedale grazie alla tecnologia» Il nuovo sistema prevede che accettazione, verifica del pagamento del ticket e prenotazione di eventuali controlli successivi, anche a distanza di molti mesi, avvengano in un unico punto centralizzato. Al termine della visita, il paziente avrà già l’appuntamento successivo e l’impegnativa dello specialista, eliminando la necessità di richiedere una nuova impegnativa al medico di medicina generale o di rivolgersi al Cup, sia telefonico sia agli sportelli, per la prenotazione.🔗 Leggi su Veronasera.it

L’Asuit ha comunicato che le prenotazioni delle visite mediche tramite TreC+ sono aumentate del 400% in un anno, a causa della diffusione sempre più ampia di questo strumento tra i cittadini.

