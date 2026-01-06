Di Lorenzo Buongiorno e Beukema hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Pausilipon

Di Lorenzo, Buongiorema e Beukema hanno visitato i bambini ricoverati al Polo Oncologico Pediatrico del Pausilipon. La delegazione della SSC Napoli ha portato un momento di conforto e vicinanza ai piccoli pazienti dell’Ospedale Santobono Pausilipon, contribuendo a rendere più lieve il percorso di cura.

Una delegazione di calciatori della Ssc Napoli ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale Pausilipon, presso il polo oncologico pediatrico dell’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon. L’iniziativa si è svolta ieri, in occasione della festività dell’Epifania.Al termine. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

