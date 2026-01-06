Di Lorenzo Buongiorno e Beukema hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Pausilipon

Di Lorenzo, Buongiorema e Beukema hanno visitato i bambini ricoverati al Polo Oncologico Pediatrico del Pausilipon. La delegazione della SSC Napoli ha portato un momento di conforto e vicinanza ai piccoli pazienti dell’Ospedale Santobono Pausilipon, contribuendo a rendere più lieve il percorso di cura.

I calciatori Di Lorenzo, Buongiorno e Beukema in visita ai bimbi del reparto oncologico al Santobono - Al via l'accordo tra SSC Napoli e Fondazione Santobono per attività di charity ... fanpage.it

Di Lorenzo, Buongiorno e Beukema hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Pausilipon - Una delegazione di calciatori della Ssc Napoli ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale Pausilipon, presso il polo oncologico pediatrico dell’Azienda ospedaliera Santobono ... napolitoday.it

Di Lorenzo, Buongiorno e Beukema visita e regali ai bimbi malati in ospedale! Bellissimo gesto da parte dei giocatori del Napoli che hanno fatto visita ai bambini in cura all’Ospedale Santobono: #DiLorenzo, #Buongiorno e #Beukema hanno portato sorrisi e - facebook.com facebook

Buongiorno Lorenzo e buona domenica x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.