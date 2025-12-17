Euroleague impresa Virtus a Belgrado | Edwards trascina i bianconeri Partizan schiantato

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Bologna conquista una vittoria fondamentale in trasferta alla Stark Arena di Belgrado, superando il Partizan Mozzart Bet. Guidata da Edwards, la squadra bianconera dimostra determinazione e talento, consolidando la propria posizione in Euroleague. Un risultato che conferma la grande forma dei bolognesi e il loro spirito competitivo lontano dalle mura amiche.

Immagine generica

La Virtus Olidata Bologna non si ferma più lontano dalle mura amiche e conquista una vittoria pesantissima alla Stark Arena contro il Partizan Mozzart Bet. Un successo netto, 68-86, che permette agli uomini di Ivanovic di pareggiare il record in Eurolega (8-8) e di ottenere il terzo successo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 74-68 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Edwards trascina, le V nere firmano subito l’impresa!

Leggi anche: Euroleague, Francisco trascina lo Zalgiris: Virtus K.O. a Kaunas

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 74-79: cronaca, pagelle, highlights e sala stampa | EuroLega 2025/26.

euroleague impresa virtus belgradoEuroLega, 16ª giornata: Virtus Bologna magnifica! Dominato il Partizan a Belgrado con una grande prestazione - Partizan Belgrado e Virtus Bologna si affrontano nella prima delle due partite settimanali in terra serba per la squadra allenata da Coach Ivanovic. basketinside.com

euroleague impresa virtus belgradoEL | Che notte a Belgrado! La Virtus Bologna stende il Partizan - Arriva la 17esima persa del Partizan che subisce la grande difesa Virtus. pianetabasket.com

euroleague impresa virtus belgradoPartizan-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo la netta sconfitta patita in casa contro la capolista Hapoel, la Virtus affronta unatrasferta impegnativa nel suo cammino in Eurolega e va a Belgrado per affrontare il Partizan, reduce da due vit ... sport.sky.it

Eurolega, Paris-Virtus Bologna 90-79 gli highlights

Video Eurolega, Paris-Virtus Bologna 90-79 gli highlights

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.