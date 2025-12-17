Euroleague impresa Virtus a Belgrado | Edwards trascina i bianconeri Partizan schiantato
La Virtus Bologna conquista una vittoria fondamentale in trasferta alla Stark Arena di Belgrado, superando il Partizan Mozzart Bet. Guidata da Edwards, la squadra bianconera dimostra determinazione e talento, consolidando la propria posizione in Euroleague. Un risultato che conferma la grande forma dei bolognesi e il loro spirito competitivo lontano dalle mura amiche.
La Virtus Olidata Bologna non si ferma più lontano dalle mura amiche e conquista una vittoria pesantissima alla Stark Arena contro il Partizan Mozzart Bet. Un successo netto, 68-86, che permette agli uomini di Ivanovic di pareggiare il record in Eurolega (8-8) e di ottenere il terzo successo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
