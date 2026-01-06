Edwards e Smailagic nella calza Virtus nuova linfa con lo Zalgiris

La Virtus Bologna si prepara a una serata importante, con il ritorno di Alen Smailagic e Carsen Edwards e la possibile presenza di Francesco Ferrari. La squadra cerca continuità e nuovi stimoli, affrontando la sfida contro lo Zalgiris alle ore 20. Un momento di crescita e consolidamento per il team, che si appresta a mostrare il proprio valore in un match fondamentale.

Il ritorno di Alen Smailagic e di Carsen Edwards e il possibile esordio del talento Francesco Ferrari, la Befana porta tanti doni a una Virtus che questa sera alle 20.30 ospiterà all'Arena lo Zalgiris Kaunas nella prima giornata di ritorno di Eurolega. Reduce dalla grande prestazione con Milano di venerdì e dal riposo domenicale per il mancato svolgimento della sfida con Trapani (ieri è arrivato la conferma del 20-0 che vale primato solitario in campionato con +2 e vantaggio dello scontro diretto con Brescia) la formazione coach di Dusko Ivanovic torna in campo per quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto in chiave play-in.

