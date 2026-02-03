Scoglitti spara al rivale in amore alla presenza della ex compagna e della figlia

Questa mattina a Scoglitti un uomo di 34 anni di Vittoria ha aperto il fuoco contro il suo rivale in amore. La scena si è svolta davanti alla ex compagna e alla figlia di entrambi, che erano presenti al momento dello scontro. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa abbia scatenato la sparatoria.

Un uomo di 34 anni, originario di Vittoria, ha sparato al rivale in amore, alla presenza della sua precedente compagna e della sua figlia. L'episodio è avvenuto domenica 15 giugno 2025 nella zona di Costa Esperia, a Scoglitti. L'uomo, infuriato per la fine della relazione, aveva già ricevuto un avvertimento dal questore nel febbraio 2025, ma aveva scelto di agire. Dopo aver seguito la donna e la figlia fino alla casa del nuovo partner, l'uomo ha estratto una pistola calibro 7,65 e sparato un colpo al fianco destro del rivale. La donna, terrorizzata, ha guidato il ferito alla guardia medica di Comiso, poi al pronto soccorso dell'ospedale "Guzzardi" di Vittoria, dove è stata constatata la gravità delle ferite.

