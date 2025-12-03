Violenza sessuale su minore medico condannato a 8 anni

Il medico e psicoterapeuta era stato condannato in primo grado dal tribunale di Enna a 5 anni e 4 mesi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenza sessuale su minore, medico condannato a 8 anni

