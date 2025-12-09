Lotto quaterna fortunata in provincia di Latina | vinti oltre 50mila euro
C’è anche la provincia di Latina tra quelle che nel fine settimana appena trascorso hanno fatto festa: grazie a tre quaterne e a un ambo nel gioco del Lotto infatti in quattro città italiane sono arrivati premi per un totale di 442mila euro.E la dea bendata è passata anche nel territorio pontino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
