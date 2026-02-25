Vincenzo De Lucia a Non è la Tv | Il palco di Sanremo fa paura ai comici non è pensato per noi

Ospite del format di Fanpage.it "Non è la Tv", Vincenzo De Lucia ha svelato in anteprima qualche anticipazione sulle imitazioni che porterà durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Poi ha rivelato: "Su quel palco non c'è tanto spazio per la comicità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

A Sanremo 2026 arriva il comico Vincenzo De Lucia

Sanremo, l’imitatore Vincenzo De Lucia ospite

Temi più discussi: Verissimo: Vincenzo De Lucia: l'intervista integrale Video; Sanremo 2026, chi è Vincenzo De Lucia, il comico e imitatore napoletano: età, carriera, imitazioni e successi TV; Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia al posto di Andrea Pucci? Chi è il comico napoletano (che imita solo donne); Vincenzo De Lucia, chi è il comico che imita Silvia Toffanin: carriera e tutte le donne dello spettacolo che ha interpretato.

Sanremo, Vincenzo De Lucia imita Laura Pausini: Io a condurre 'sta festa di Paese. Agli haters dico: sfigatiSono la stessa Laura di Solarolo che mungeva la vacca prima di andare a scuola per fare il cappuccino. A dirlo Laura Pausini nella prima serata del Festival di Sanremo, ma le virgolette sono d'obb ... today.it

Chi è Vincenzo De Lucia, imitatore di Silvia Toffanin: età, fidanzata, carriera e vita privataVincenzo De Lucia è uno dei volti più riconoscibili della comicità televisiva degli ultimi anni. Il pubblico lo ha conosciuto grazie alle sue imitazioni, ... ilsipontino.net

- Il nostro Vincenzo De Lucia o Laura Pausini ;) #sanremo #sanremofestival - facebook.com facebook

Vincenzo De Lucia irrompe a #Sanremo2026 imitando Laura Pausini: “Non sono permalosa, ma i miei hater sono degli sfigati”. x.com