Sanremo l’imitatore Vincenzo De Lucia ospite

Vincenzo De Lucia sarà ospite a Sanremo dopo che Carlo Conti ha scelto di coinvolgerlo per le sue imitazioni. La notizia arriva da Dagospia, che anticipa un annuncio ufficiale imminente. Il comico, noto per le sue esilaranti caricature di personaggi famosi, si preparara a salire sul palco del festival. Un dettaglio concreto è che De Lucia ha già pubblicato sui social le prime prove delle sue imitazioni, alimentando l’attesa tra i fan.

Tra tutte le imitazioni più famose sono quelle di Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Barbara d'Urso e Francesca Fagnani. Non è chiaro se il comico ci sarà tutte le serate come presenza fissa (come accadde con le imitazioni di Virginia Raffaele in un festival di Conti), oppure se sarà presente solo in una serata nel ruolo di co-conduttore.