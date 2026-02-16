A Sanremo 2026 arriva il comico Vincenzo De Lucia
Vincenzo De Lucia parteciperà per la prima volta a Sanremo 2026, dopo che Carlo Conti ha deciso di puntare su di lui come nuovo volto comico. La scelta deriva dalla volontà di portare freschezza e allegria nel palco del festival, sostituendo il recente caso Andrea Pucci. De Lucia, noto per le sue gag e i meme virali, si prepara a portare il suo stile unico sul grande schermo.
Dopo il caso Andrea Pucci, Carlo Conti punta su un altro comico. Al Festival di Sanremo 2026 sbarcherà per la prima volta Vincenzo De Lucia. Una grande occasione per il comico napoletano, noto ai più per le sue imitazioni di Maria De Filippi, Barbara D’Urso e Francesca Fagnani. Vincenzo De Lucia al Festival di Sanremo 2026. A lanciare l’indiscrezione in anteprima è il sempre ben informato Giuseppe Candela: “Vincenzo De Lucia sbarca a Sanremo 2026”, ha scritto su Dagospia. “Tra gli ospiti del Festival, Carlo Conti ha deciso di arruolare anche il comico e imitatore napoletano. Tra i suoi personaggi Venier, De Filippi, D’Urso, Toffanin, Carlucci e Fagnani: quali porterà sul palco dell’Ariston?”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sanremo 2026, il comico dopo il caso Pucci: il nome a sorpresa
Nino Frassica torna sul palco dell’Ariston per la prossima edizione di Sanremo.
Sanremo 2026: Conti ammette di non conoscere il passato controverso del comico Pucci, scatenando nuove polemiche.
Carlo Conti ha fatto discussione a Sanremo, confermando di non conoscere le polemiche passate di Andrea Pucci.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sal Da Vinci a Sanremo 2026: una storia che arriva da lontano; Carlo Conti: Il potere non mi interessa, dopo il successo bisogna pedalare. La felicità è stare sul divano, andare a pesca con mio figlio. A Sanremo 2026 arriva Irina Shayk; Sanremo 2026: un genovese tra i favoriti (ma non per Fantasanremo); Sanremo 2026, nuova sorpresa di Carlo Conti: arriva Andrea Pucci ed è polemica.
Tommaso Paradiso si sposa: pronto a fare il grande passo dopo Sanremo 2026. Ecco chi è la compagnaTommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono pronti a fare il grande passo. L'indiscrezione del matrimonio della coppia arriva dalla ... msn.com
Arisa single arriva a Sanremo 2026: spero di rimanerlo più a lungo possibileAnche se la canzone che porta a Sanremo 2026 l'ha scritta il suo ex fidanzato, Arisa non ha nessuna intenzione di cercare l'amore ed è felicemente single ... ultimenotizieflash.com
Dalla prima serata del festival di Sanremo Rai1 arriva in 4K su tivùsat. Guarda e vivi le emozioni con la magia del 4K dove ogni dettaglio è spettacolo! - facebook.com facebook
Festival di Sanremo, arriva Bocelli nella serata finale. L'annuncio di Carlo Conti a «Domenica In» x.com