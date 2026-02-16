a sanremo 2026 arriva il comico vincenzo de lucia

Vincenzo De Lucia parteciperà per la prima volta a Sanremo 2026, dopo che Carlo Conti ha deciso di puntare su di lui come nuovo volto comico. La scelta deriva dalla volontà di portare freschezza e allegria nel palco del festival, sostituendo il recente caso Andrea Pucci. De Lucia, noto per le sue gag e i meme virali, si prepara a portare il suo stile unico sul grande schermo.

Dopo il caso Andrea Pucci, Carlo Conti punta su un altro comico. Al Festival di Sanremo 2026 sbarcherà per la prima volta Vincenzo De Lucia. Una grande occasione per il comico napoletano, noto ai più per le sue imitazioni di Maria De Filippi, Barbara D’Urso e Francesca Fagnani. Vincenzo De Lucia al Festival di Sanremo 2026. A lanciare l’indiscrezione in anteprima è il sempre ben informato Giuseppe Candela: “Vincenzo De Lucia sbarca a Sanremo 2026”, ha scritto su Dagospia. “Tra gli ospiti del Festival, Carlo Conti ha deciso di arruolare anche il comico e imitatore napoletano. Tra i suoi personaggi Venier, De Filippi, D’Urso, Toffanin, Carlucci e Fagnani: quali porterà sul palco dell’Ariston?”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Dilei.it

