Fiori per la Madonna della Domus Mercatorum e striscione di auguri sulla Torre dei Lamberti dai vigili del fuoco

Veronasera.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di lunedì 8 dicembre, i vigili del fuoco di Verona hanno partecipato a una cerimonia in omaggio alla Madonna, decorando la facciata della Domus Mercatorum con fiori e depositando una corona. Inoltre, hanno esposto uno striscione di auguri sulla Torre dei Lamberti, sottolineando il loro attaccamento alla tradizione e alla comunità locale.

