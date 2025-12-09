Fiori per la Madonna della Domus Mercatorum e striscione di auguri sulla Torre dei Lamberti dai vigili del fuoco

Nella serata di lunedì 8 dicembre, i vigili del fuoco di Verona hanno partecipato a una cerimonia in omaggio alla Madonna, decorando la facciata della Domus Mercatorum con fiori e depositando una corona. Inoltre, hanno esposto uno striscione di auguri sulla Torre dei Lamberti, sottolineando il loro attaccamento alla tradizione e alla comunità locale.

Nella serata di lunedì 8 dicembre, i vigili del fuoco di Verona hanno reso omaggio alla Madonna con la deposizione di una corona alla madonnina posta sulla facciata della Domus Mercatorum, edificio medioevale che si affaccia su piazza Erbe.

