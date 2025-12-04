Il capo del distaccamento dei vigili del fuoco di Aversa va in pensione

Casertanews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Commovente cerimonia, questa mattina, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per salutare Gaetano Improta, che conclude la sua lunga avventura nel Corpo. Il suo ultimo incarico è stato quello di Capo Distaccamento ad Aversa.Presenti alla cerimonia Silvio Casale dell’Antincendio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

il capo del distaccamento dei vigili del fuoco di aversa va in pensione

© Casertanews.it - Il capo del distaccamento dei vigili del fuoco di Aversa va in pensione

Approfondisci con queste news

capo distaccamento vigili fuocoIl capo del distaccamento dei vigili del fuoco di Aversa va in pensione - Commovente cerimonia, questa mattina, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per salutare Gaetano Improta, che conclude la sua lunga avventura nel Corpo. Segnala casertanews.it

Le sirene dei “suoi” vigili del fuoco per l’addio a Luca Casarotto, capo della sede di Arzignano – VIDEO - Commozione e lacrime ieri pomeriggio a Fimon di Arcugnano per l'ultimo saluto a Luca Casarotto, capo reparto dei vigili del fuoco e capo distaccamento ... Segnala ecovicentino.it

capo distaccamento vigili fuocoLuca Casarotto muore a 58 anni, era a capo dei vigili del fuoco di Arzignano. Folla al funerale: «Il tuo esempio rimarrà con noi» VIDEO - Grande commozione mercoledì 26 novembre a Fimon di Arcugnano per il funerale di Luca Casarotto, il capo della caserma dei vigili del fuoco ... Scrive ilgazzettino.it

Lutto nei Vigili del Fuoco: addio a Luca Casarotto, capo distaccamento molto amato - Vicenza saluta il CR Luca Casarotto, capo distaccamento di Arzignano, scomparso il 22 novembre. Da nordest24.it

capo distaccamento vigili fuocoVigili del Fuoco. A Sala Consilina va in pensione il Capo Reparto Alfredo Altamura - È un momento speciale al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina dove ieri ha prestato servizio per l’ultimo giorno, prima del congedo, il Capo Reparto Alfredo Altamura. Da ondanews.it

capo distaccamento vigili fuocoLutto nei vigili del fuoco: morto il capo distaccamento Luca Casarotto - Grande dolore nella comunità dei vigili del fuoco della provincia di Vicenza, che oggi ha annunciato attraverso i propri canali istituzionali la morte di ... Riporta ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Capo Distaccamento Vigili Fuoco