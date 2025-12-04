Il capo del distaccamento dei vigili del fuoco di Aversa va in pensione
Commovente cerimonia, questa mattina, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per salutare Gaetano Improta, che conclude la sua lunga avventura nel Corpo. Il suo ultimo incarico è stato quello di Capo Distaccamento ad Aversa.Presenti alla cerimonia Silvio Casale dell’Antincendio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
