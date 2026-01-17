Breve vita di Abanoub Youssef ucciso dalla realtà virtuale dell’istinto consumato in un istante

Abanoub Youssef, giovane vittima di un tragico episodio, ha perso la vita in un confronto con un coetaneo. La tragica vicenda è stata scatenata da un episodio di gelosia legato a un commento ritenuto troppo audace su una ragazza. Un dramma che mette in luce i rischi di una realtà virtuale spesso sfuggente e i pericoli delle emozioni incontrollate tra giovani.

L'omicidio ad opera di un coetaneo. La motivazione: la gelosia provocata da un apprezzamento forse troppo hard per una ragazza. Le reazioni della politica? Tutto scontato: per la destra servono pene più severe e insegnanti meno indulgenti. Per la sinistra servono più soldi da investire nella scuola. Nessuno che si sia chiesto da dove nasce tanta familiarità con la violenza e la morte. Tutti concentrati su come arginare le conseguenze, ma nessuno che abbia una ricetta da proporre per prevenire gesti come quello di La Spezia.

Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe. L'aggressore bloccato e disarmato dal professore - Accoltellato a scuola a La Spezia, Youssef Abanoub, 18enne italiano di origini egiziane, è morto poco prima delle 20 dopo essere stato ferito veneerdì mattina ... msn.com

