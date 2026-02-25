VIDEO Tonali ecco il primo gol in Champions! Newcastle-Qarabag 3-2 gli highlights

Tonali segna il suo primo gol in Champions, contribuendo alla vittoria del Newcastle contro il Qarabag. La partita si conclude 3-2, con gli ospiti che tentano una rimonta nel finale. La squadra inglese aveva dominato all’andata con un 6-1, ma questa sera ha mantenuto alta la concentrazione. Il gol di Tonali ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, mentre i giocatori festeggiano l’accesso agli ottavi. La sfida si chiude con un risultato emozionante.

© Gazzetta.it - VIDEO Tonali, ecco il primo gol in Champions! Newcastle-Qarabag 3-2, gli highlights

Prima il 6-1 dell'andata, poi il 3-2 a St James Park: il Newcastle spazza via il Qarabag e vola agli ottavi di Champions League. Nel match di ritorno, l'italiano Sandro Tonali apre le marcature dopo appena 4 minuti. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Tonali Juve, l’obiettivo bianconero in gol in Newcastle Qarabag: cosa ha fatto nel match di Champions LeagueTonali, centrocampista del Newcastle, ha segnato il suo primo gol in Champions League, spinto dalla voglia di aiutare la squadra a ottenere punti importanti. Newcastle-Aston Villa 0-2, highlights: Tonali va vicino al gol, ma poi...Nella partita di Premier League tra Newcastle e Aston Villa, terminata 0-2, i Villans hanno conquistato i tre punti. Argomenti discussi: Hai visto il primo gol di Tonali in Champions? VIDEO; Diretta/ Qarabag Newcastle (risultato finale 1-6): inglesi a valanga! (Champions League, 18 febbraio 2026); Atalanta-Napoli: ecco la designazione arbitrale completa - CalcioNapoli24 | CN24. Newcastle-Qarabag, Tonali a segno: ecco il suo primo gol in Champions League. VIDEOAlla presenza numero 29 in Champions League, il centrocampista italiano festeggia il suo primo gol nella competizione a St James' Park. Dopo il 6-1 all'andata contro gli azeri, è proprio Tonali a ispi ... sport.sky.it martedì 24 febbraio 2026 sky Atletico Madrid 4-1 Finita Bruges sky Bayer Leve rkusen 0-0 Fine 1T Olympiako S Newcastle United sky 2-0 Fine 1T Qarabag FK Inter 10-0 Bodo Glimt Finita è proprio finita. svegliati basta dormire, su su... basta sognare, ora al lav - facebook.com facebook Newcastle-Qarabag, Tonali a segno: ecco il suo primo gol in Champions League. VIDEO #SkySport #SkyUCL x.com