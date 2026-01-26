Newcastle-Aston Villa 0-2 highlights | Tonali va vicino al gol ma poi

Nella partita di Premier League tra Newcastle e Aston Villa, terminata 0-2, i Villans hanno conquistato i tre punti. Sandro Tonali ha avuto un'opportunità per segnare, ma è stato neutralizzato dal portiere avversario Dibu Martinez. La partita ha visto una prestazione equilibrata, con l'Aston Villa che ha saputo capitalizzare le occasioni e mantenere il risultato in suo favore.

Finisce 2-0 per l'Aston Villa la partita di Premier League contro il Newcastle. Sandro Tonali prova a sbloccare il risultato per i padroni di casa, ma viene fermato dal Dibu Martinez. Poi, l'Aston Villa ritorna in carreggiata e segna con Buendia e Watkins.

