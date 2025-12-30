Sequestrati 150mila prodotti contraffatti e 85mila pirotecnici

In vista delle festività natalizie, la guardia di finanza di Salerno ha rafforzato i controlli per contrastare la vendita di prodotti contraffatti e pirotecnici illegali. Recentemente, sono stati sequestrati 150 mila articoli contraffatti e 85 mila dispositivi pirotecnici non autorizzati, contribuendo alla tutela della sicurezza dei consumatori e del mercato. Queste misure si inseriscono in un più ampio impegno di prevenzione e repressione di pratiche illecite durante il periodo festivo.

Nell'imminenza delle festività natalizie, la guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha intensificato i controlli in materia di prevenzione e repressione della commercializzazione di materiale contraffatto.

