Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 18 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo anulare per traffico fila è tra le uscite Salaria poi dalla Nomentana la Prenestina che dalla diramazione Roma Sud alla Appia in esterna file dalla Roma Fiumicino Ostiense poi dalla Pontina la diramazione Roma sud e dalle 24 alla Tiburtina all'altezza della cassa sempre in esterna coda per un incidente ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo con le per traffico da Tor Cervara raccordo anulare in uscita andiamo sulla Cristoforo Colombo fine da Mezzocammino via di Acilia sulla via del mare un incidente è la causa delle code da raccordo a Vitinia nei due casi per Sosti a portiamo pagina il trasporto ferroviario lavori di manutenzione lungo la linea Roma Firenze comportano modifiche alla circolazione per i treni della linea fl1 Orte Roma Fiumicino porto nello specifico nelle notti del 27-28 il primo marzo è previsto servizio con bus da Roma Ostiense con partenza alle ore 23 e arrivo a Poggio Mirteto a 00:30 e da Roma Tiburtina alle 23 Riva Poggio Mirteto a 0:30 infine Sempre nell'ambito del trasporto ferroviario sulla alta velocità Roma Napoli la circolazione risolto il problema alla linea tra Labico e Anagni e ora fortemente rallentata ma per un niente tecnico alla linea a Pignataro i treni alta velocità coinvolti possono subire ritardi fino a 90 minuti da dire a Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

