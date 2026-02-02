Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18 | 10

La viabilità a Roma e nel Lazio resta difficile questa sera. L’incidente sul tratto urbano della Roma-Teramo è stato risolto, ma il traffico procede ancora molto lentamente su varie arterie. In alcune zone ci sono code tra il bivio per la tangenziale est e il raccordo anulare, e rallentamenti si registrano anche tra la Prenestina e la Tiburtina. La situazione più pesante si concentra sulla Flaminia, con traffico a rilento da via dei Prati Fiscali fino al raccordo anulare. Resta ancora da risolvere il problema sulla statale Puntina, dove

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ha risolto l'incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo Ora si procede a rilento ma per traffico dal bivio per la tangenziale est raccordo anulare in uscita è sul Raccordo Anulare in esterna cosa attratti dal Ostiense alla diramazione Roma sud e rallentamenti dalla Prenestina Tiburtina in internet tra Flaminia Salaria e dalla Nomentana alla Prenestina non lentamente poi dal Aurelia a Casal del Marmo ci spostiamo sulla Flaminia Si procede a rilento da via dei Prati Fiscali al Raccordo Anulare in uscita sull'Aurelia risolto l'incidente in prossimità di via Vinovo permangono le code version raccordo anulare infine sulla statale puntina per la rimozione della segnaletica di cantiere si sono formate code tra via dei rutuli e via Vallelata verso la retina Pandolfo essere infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

