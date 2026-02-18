Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 10 | 25

Il traffico intenso e i rallentamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio sono causati da due incidenti lungo la via Pontina e la Cassia bis. La mattina dell’18 febbraio, alle 10:25, si registrano code sulla Roma Fiumicino, tra la zona dell’Osteria del Pescaccio e lo svincolo con la via Pontina, e sulla Cassia bis prima dello svincolo per Formello. Le auto si fermano anche lungo il raccordo anulare, tra Casilina Appia e labbro in esterna, e tra via del Pescaccio e lo svincolo con la via Pontina. La circolazione rallenta anche sulla Flamin

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare rimane intenso il traffico sulle carreggiate in interna traffico rallentato tra Casilina Appia all'altezza di labbro in esterna e lunghe code da via del Pescaccio fino allo svincolo con la via Pontina poi proseguendo tra la lascio con la Roma Teramo in entrata verso il centro si sta in coda sulla Roma Fiumicino a danza del Tevere code per traffico intenso sulla Flaminia Salaria due incidenti creano disagi alla circolazione per chi viaggia verso la capitale sulla via Pontina sud della Capitana all'altezza di via Dei rutoli e sulla Cassia bis e prima dello svincolo con Formello è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:10La viabilità a Roma e nel Lazio resta difficile questa sera. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 10:25Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 20:25; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 18:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Maltempo a Roma e nel Lazio: bomba d'acqua in Centro, esonda il torrente che attraversa Bel Poggio. Colombo allagata, rallentamenti e blocchi sul GraTemporali e pioggia fitta stanno colpendo tutta la regione. Ripristinata in mattinata la viabilità dopoché una frana ha bloccato la Sp30 da Orte a Vasanello. Destano allarmi i livelli del Tevere e del ... roma.corriere.it La marcia della pace a Roma il 22 febbraio porterà rallentamenti e chiusure temporanee, con modifiche alla viabilità facebook #Roma #viabilità #Atac Porta di Roma, da domattina cantiere in via Bertinazzi, deviate quattro linee bus (80, 334, 341 e 350) x.com