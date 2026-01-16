Mobilità urbana istituito senso unico di marcia sulla Strada per Patri

Da brindisireport.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, sulla Strada per Patri a Brindisi, è stato istituito un senso unico di marcia in seguito a un’ordinanza del Settore lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana. La modifica riguarda la viabilità in prossimità del Canale Patri ed è stata adottata per migliorare la circolazione e la sicurezza stradale. La nuova disposizione entra in vigore a partire da oggi, 16 gennaio 2026.

BRINDISI - Con ordinanza dirigenziale del Settore lavori e Opere Pubbliche - Mobilità Urbana emessa in data odierna, 16 gennaio 2026, si è provveduto a modificare la viabilità in prossimità del Canale Patri. Con l’attuale ordinanza, che modifica la precedente in materia, è istituito il senso. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Sciacca, istituito il senso unico in un tratto di via De Gasperi

Leggi anche: Maleo, caos sosta selvaggia vicino agli ambulatori di via San Francesco: istituito il senso unico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.