Chiavari scatta la chiusura del casello autostradale

A Chiavari, l’uscita sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante sarà temporaneamente chiusa per circa un mese e mezzo. Questa interruzione interesserà principalmente gli utenti che devono uscire dall’autostrada nella zona di Chiavari, causando possibili disagi nella viabilità locale. Si consiglia di pianificare in anticipo gli spostamenti e di seguire eventuali aggiornamenti sulle nuove modalità di accesso durante il periodo di chiusura.

Per circa un mese e mezzo sarà chiusa l'uscita di Chiavari sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante. Una misura che si rende necessaria nell'ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l'Italia sta portando avanti sulla rete in gestione. Lunedì 19 gennaio iniziano i lavori di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Lavori al cavalcavia autostradale: da lunedì la chiusura del casello Leggi anche: Nuovo intervento a Verona Sud, in vista del ribaltamento del casello autostradale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Autostrade, da oggi ripartono i cantieri: dal 19 chiusa l'uscita di Chiavari verso Genova; Autostrade: tornano i cantieri: dove e quando. Chiavari, scatta la chiusura del casello autostradale - In entrata verso Genova e in uscita da Genova e da Sestri Levante tra 19 e 20 gennaio; in uscita per chi arriva da Sestri Levante fino al 6 marzo ... genovatoday.it

A12, torna il cantiere a Lavagna, slitta lo stop al casello di Chiavari - Ripartono i lavori d Aspi sulle autostrade del Levante. ilsecoloxix.it

