Rifacimento dell' asfalto chiuso l' accesso allo svincolo autostradale

Questa notte, l’accesso allo svincolo autostradale di Santa Maria Capua Vetere sarà chiuso. La strada che dalla Variante Anas porta all’uscita autostradale resterà chiusa per tre notti, mentre si esegue il rifacimento dell’asfalto. I lavori sono partiti questa sera e proseguiranno fino a domani, con il traffico deviato su percorsi alternativi. La Polizia locale invita gli automobilisti a prestare attenzione e a pianificare i propri spostamenti in anticipo.

Per tre notti sarà chiusa la strada che dalla Variante Anas conduce allo svincolo autostradale di Santa Maria Capua Vetere. Lo comunica Anas che annuncia lavori di rifacimento dell'asfalto, ad opera di Autostrade per l'Italia, che interesseranno lo svincolo sammaritano e quindi anche l'immissione dalla Statale 'Reggia di Caserta'. L'interdizione al traffico è in programma dalle 21 alle 6 del mattino successivo tra il 10 e il 13 febbraio. "La circolazione potrà utilizzare percorsi alternativi segnalati in loco, a cura dell'impresa esecutrice dei lavori - si legge nell'avviso di Anas - All'approssimarsi dell'area di chiusura vigerà il limite di velocità di 40 kmh ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli".

