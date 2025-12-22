Ritardi per il nuovo Parterre la società sollecita il Comune per l’avvio dei lavori

A oltre diciotto mesi dall’aggiudicazione del bando, la società Libertà Entertainment Srl, vincitrice gara per la riqualificazione dell’Area Parterre, sollecita il Comune di Firenze ad accelerare l’avvio dei lavori. Il progetto, su idea di Giovanni Fittante, è quella di creare un teatro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

