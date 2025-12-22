Ritardi per il nuovo Parterre la società sollecita il Comune per l’avvio dei lavori
A oltre diciotto mesi dall’aggiudicazione del bando, la società Libertà Entertainment Srl, vincitrice gara per la riqualificazione dell’Area Parterre, sollecita il Comune di Firenze ad accelerare l’avvio dei lavori. Il progetto, su idea di Giovanni Fittante, è quella di creare un teatro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Manutenzione della strada Mosella, il Comune pubblica il bando: l'avvio dei lavori è più vicino
Leggi anche: Parcheggio Zuretti, il gestore smentisce aggressioni e addebita al Comune il mancato avvio dei lavori
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
#Arzano Costruzione del nuovo palazzo comunale in Via Napoli, i ritardi sono sempre più evidenti agli occhi di tutti tranne alla sindaca #Aruta e alla giunta comunale. I cittadini ci chiedono se vi è il pericolo di un blocco del cantiere con il rischio di non complet - facebook.com facebook
Aggiornamento di sistema Google Play di nuovo in ritardo sui Samsung x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.