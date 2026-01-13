Ciclista travolto da un' auto nel buio | interviene l' elisoccorso
Un ciclista di 31 anni è stato coinvolto in un incidente stradale a Crevalcore, nella zona di Sammartini, lunedì sera. Dopo essere stato investito da un'auto nel buio, è stato necessario l'intervento dell'elicottero e il trasporto in condizioni critiche al reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna.
Un uomo di 31 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lunedì sera a Crevalcore, nella località Sammartini. Il 31enne stava percorrendo via del Papa, sulla provinciale 9, in sella alla sua. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Ciclista travolto da un camion in Via Adolfo Celi, interviene il Pd: "Necessario intensificare i controlli"
Leggi anche: Scontro auto-bici nel Mantovano: grave un ciclista, trasportato in elisoccorso in ospedale
Travolto da un’auto, muore ciclista - Ancora pochi metri, in sella alla sua bicicletta, e avrebbe raggiunto la sua abitazione in via Cardinala, nella strada che da Argenta porta a Campotto. ilrestodelcarlino.it
Udine, ciclista 46enne travolto e ucciso da auto pirata - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it
Ciclista travolto e ucciso da un’auto la sera di Natale: indagini in corso - Un ciclista di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Cerro Maggiore (Milano). fanpage.it
INCIDENTE STRADALE. CICLISTA LUCANO MUORE SULLA SP 119 TRAVOLTO DA UN’AUTO MENTRE ERA IN SELLA. “CIAO LELLO”, IL CORDOGLIO DELLA SUA SOCIETÀ SPORTIVA. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/20 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.