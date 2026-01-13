Ciclista travolto da un' auto nel buio | interviene l' elisoccorso

Un ciclista di 31 anni è stato coinvolto in un incidente stradale a Crevalcore, nella zona di Sammartini, lunedì sera. Dopo essere stato investito da un'auto nel buio, è stato necessario l'intervento dell'elicottero e il trasporto in condizioni critiche al reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna.

