Via Monti Cimini colabrodo Ciambella | Buche molto pericolose soprattutto per i motorini

Da viterbotoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Strade colabrodo al Murialdo. La consigliera Luisa Ciambella segnala una voragine in via dei Monti Cimini, in uno dei tratti più trafficati della città, che sta creando disagi e rischi concreti per automobilisti, motociclisti e pedoni. Una situazione che preoccupa residenti e frequentatori della zona e che ha spinto la capogruppo di Per il bene comune a presentare un’interrogazione urgente per sollecitare il Comune a intervenire senza ulteriori ritardi. “Non possiamo sottovalutare un problema che mette quotidianamente in difficoltà tante cittadine e cittadini - dichiara Luisa Ciambella -. Si tratta di una strada molto frequentata, anche per la presenza di impianti sportivi dove si recano famiglie e ragazzi, molti dei quali si spostano in motorino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

