Via Monti Cimini colabrodo Ciambella | Buche molto pericolose soprattutto per i motorini

Strade colabrodo al Murialdo. La consigliera Luisa Ciambella segnala una voragine in via dei Monti Cimini, in uno dei tratti più trafficati della città, che sta creando disagi e rischi concreti per automobilisti, motociclisti e pedoni. Una situazione che preoccupa residenti e frequentatori della zona e che ha spinto la capogruppo di Per il bene comune a presentare un’interrogazione urgente per sollecitare il Comune a intervenire senza ulteriori ritardi. “Non possiamo sottovalutare un problema che mette quotidianamente in difficoltà tante cittadine e cittadini - dichiara Luisa Ciambella -. Si tratta di una strada molto frequentata, anche per la presenza di impianti sportivi dove si recano famiglie e ragazzi, molti dei quali si spostano in motorino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche:

Roma, i tassisti: “Via Gregorio VII colabrodo, costretti a slalom tra buche, Comune intervenga”

Buche pericolose in via al Fondo Margifaraci