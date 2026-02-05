Roma i tassisti | Via Gregorio VII colabrodo costretti a slalom tra buche Comune intervenga

La pioggia degli ultimi giorni ha peggiorato il già difficile stato delle strade di Roma. I tassisti si lamentano: via Gregorio VII è un colabrodo, con buche ovunque, e sono costretti a fare slalom tra le pozzanghere per arrivare a destinazione. Chiedono un intervento urgente da parte del Comune per mettere mano alle strade e mettere fine a questa situazione.

(Adnkronos) – La pioggia battente che ha colpito nei giorni scorsi la Capitale ha riportato sotto i riflettori il problema delle buche. Nel quadrante Aurelio, Via Gregorio VII si è trasformata in un percorso a ostacoli che costringe i conducenti di veicoli a continui slalom per evitare i crateri che si sono formati dopo gli.

Da giorni, gli studenti e gli insegnanti della scuola media di Bareggio affrontano temperature insopportabili a causa di un impianto di riscaldamento guasto.

Via Gregorio VII, lavori di ripavimentazione, in orario notturno, dal 2 al 28 febbraio Dal 2 al 28 febbraio, in orario notturno dalle 21 alle 6, in Via Gregorio VII da Piazza di Villa Carpegna a Piazza Pio XI, verranno svolti lavori di rifacimento del manto stradale