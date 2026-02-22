Buche pericolose in via al Fondo Margifaraci

Tre buche profonde e pericolose si trovano in via al Fondo Margifaraci, a causa di lavori stradali non completati. Le voragini, a soli tre metri tra loro, rappresentano un rischio per pedoni e veicoli. La strada rimane aperta al traffico, ma chi passa si deve muovere con attenzione. La mancanza di segnali di avvertimento aumenta il pericolo. Nessuno ha ancora intervenuto per riparare i danni. La situazione richiede un intervento immediato.

In via al Fondo Margifaraci ci sono tre buche molto profonde e pericolose, ad una distanza di 3 metri una dall'altra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Buche pericolose davanti alla nuova piazza GiottoLe buche davanti a Piazza Giotto rappresentano un rischio crescente per i passanti e i veicoli.

Strade dissestate, buche pericolose e cantieri infiniti: "Muoversi in auto è diventato un'impresa"Le strade di Carovigno sono un disastro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Buche pericolose in curva tra via Paulsen e via Acacia: rischio incidenti in zona Corso Calatafimi; Avellino, via Di Capua: buche profonde, auto a rischio; MANFREDONIA VIA CANOSA Manfredonia, via Canosa tra buche profonde e disagi: Qui l’asfalto è fermo da decenni; Consiglio, strade pericolose a Castel del Piano e in via Trancanelli: nuovo asfalto, il cronoprogramma.

MANFREDONIA VIA CANOSA Manfredonia, via Canosa tra buche profonde e disagi: Qui l’asfalto è fermo da decenniMentre in altre zone della città si interviene su strade recentemente ripristinate, i residenti chiedono interventi urgenti in via Canosa ... statoquotidiano.it

Avellino, via Di Capua: buche profonde, auto a rischioAllarme in via Leonardo Di Capua: le forti piogge dei giorni scorsi hanno aggravato la situazione del manto stradale, creando condizioni pericolose per automobilisti e pedoni. Tra le ... ilmattino.it