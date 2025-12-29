Schifani | Con il fallimento legge Delrio strade provinciali in stato di abbandono totale

Il presidente Schifani ha evidenziato come, a causa del fallimento della legge Delrio, le strade provinciali si trovino in uno stato di totale abbandono. Nonostante siano state stabilite e stanziate risorse per il loro mantenimento, la mancanza di un’efficace gestione ha portato a un degrado diffuso delle infrastrutture. Questa situazione evidenzia l’urgenza di interventi concreti per garantire la sicurezza e il servizio delle strade provinciali.

"Abbiamo stabilito e stanziato somme per le strade provinciali, purtroppo con il fallimento della legge Delrio le strade provinciali sono allo stato di abbandono totale. Noi ci eravamo impegnati, ci abbiamo provato in aula a provare una legge che ritornasse quel sistema, poi il fatidico voto.

Manovra Finanziaria, De Luca attacca Schifani: "La Giunta è ai titoli di coda. Certificato il fallimento politico del Governo regionale" - La legge di stabilità 2026–2028 approvata dall'Assemblea regionale siciliana rappresenta, secondo Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, «il ... newsicilia.it

De Luca: "La Giunta Schifani ha fallito". Botta e risposta con Forza Italia - E riceve le critiche del capogruppo di FI Pellegrino: "Incasssa risultati per Messina e poi insulta il banco". tempostretto.it

Finanziaria 2025, defenestrato il governo Schifani: focus Scuola negli emendamenti approvati e bocciati - Passa la linea del M5s su scuola ed edilizia scolastica: voto fallimentare per il governo Schifani sulla Finanziaria regionale. meridionews.it

SU SANITÀ IL DISASTRO DI SCHIFANI E MELONI Sulla sanità il centro destra nega l’evidenza, e pur di non ammettere il loro fallimento accampano scuse assurde. Hanno perso completamente il contatto con la realtà tanto da non vedere liste d’attesa infinite - facebook.com facebook

