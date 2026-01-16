Biolago tra incuria e totale abbandono Mancanza di rispetto per i cittadini | VIDEO

Il Biolago di via della Repubblica, spazio pubblico ideato per promuovere il verde urbano e favorire la socialità, versa in condizioni di totale abbandono. La situazione ha suscitato la denuncia del Partito Democratico di Aversa, che evidenzia una mancanza di rispetto per i cittadini e la necessità di interventi per recuperare e valorizzare questa area.

Il Biolago di via della Repubblica, uno spazio pubblico nato per valorizzare il verde urbano e offrire un luogo di socialità ai cittadini, è oggi al centro di una dura denuncia da parte del Partito Democratico di Aversa. Secondo il circolo locale del Pd, l'area versa in totale stato di abbandono.

