Via Massimiliano Nestovito | Comune corre ai ripari dopo la gaffe sulla targa

Il giovane ucciso a colpi di pistola dopo una lite per una partita di calcetto indicato erroneamente come "vittima della strada" Venne ucciso a colpi di pistola ma per il Comune fu una “Vittima della Strada”. Dopo le polemiche sulla targa di intitolazione di una strada a Massimiliano Nestovito, il giovane di Aversa ucciso a soli 23 anni, l'Ente corre ai ripari e certifica che fu “vittima di violenza”. Nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco Franco Matacena, c’è stata la cerimonia di intitolazione di una strada, il tratto di via Botticelli tra via Michelangelo e via Raffaello, alla memoria di Nestovito. Sulla targa, apposta con delle fascette sopra quella precedente, campeggiava la scritta “Vittima della Strada”, utilizzata solitamente per le vittime di incidenti stradali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

