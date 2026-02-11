Palestra Senatore spogliatoi allagati | il Comune di Salerno corre ai ripari

Disagi alla palestra Senatore di Salerno, dove gli spogliatoi sono di nuovo allagati. Le ultime settimane sono state caratterizzate da problemi di acqua nei locali, causati da scarichi ostruiti e perdite dai pozzetti di raccordo. Il Comune ha annunciato interventi per sistemare la situazione e mettere fine ai disservizi.

Ancora disagi alla palestra Senatore. La struttura cittadina torna sotto i riflettori per i problemi agli spogliatoi, dove nelle scorse settimane si sono verificati allagamenti dovuti a scarichi ostruiti e alla fuoriuscita di acqua dai pozzetti di raccordo. L’episodio segnalato risale al 21.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

