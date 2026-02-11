Palestra Senatore spogliatoi allagati | il Comune di Salerno corre ai ripari

Disagi alla palestra Senatore di Salerno, dove gli spogliatoi sono di nuovo allagati. Le ultime settimane sono state caratterizzate da problemi di acqua nei locali, causati da scarichi ostruiti e perdite dai pozzetti di raccordo. Il Comune ha annunciato interventi per sistemare la situazione e mettere fine ai disservizi.

Ancora disagi alla palestra Senatore. La struttura cittadina torna sotto i riflettori per i problemi agli spogliatoi, dove nelle scorse settimane si sono verificati allagamenti dovuti a scarichi ostruiti e alla fuoriuscita di acqua dai pozzetti di raccordo. L’episodio segnalato risale al 21.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Palestra Senatore Sante Zennaro senz’acqua. Il Comune corre ai ripari La scuola Sante Zennaro ha ancora problemi d’acqua. Enorme alveare nel muro di una scuola: il Comune corre ai ripari | FOTO Un grande alveare è stato scoperto nel muro di una scuola di Castel Volturno, suscitando preoccupazione tra studenti e genitori. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Palestra Senatore Palestra Senatore, spogliatoi allagati: il Comune di Salerno corre ai ripariGli ambienti sono stati chiusi temporaneamente per consentire le verifiche tecniche e scongiurare ulteriori criticità ... salernotoday.it FAN TIME Tantissimo pubblico sugli spalti della palestra Senatore sabato scorso, ecco allora una selezione di attimi dedicata ai nostri fantastici supporter Foto a cura di Gerardo Pontiliano _ _ _ _ _ Fan Time è una rubrica in collaborazione con il nostr - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.