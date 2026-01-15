Iran e Venezuela vi spiego il perché del silenzio delle piazze Scrive Merlo
In questo articolo di Merlo, analizziamo le ragioni del silenzio nelle piazze italiane riguardo alle crisi in Iran e Venezuela. Sebbene le proteste siano frequenti, spesso sono motivate da decisioni politiche o decreto piuttosto che da una reale partecipazione spontanea. Si tratta di un fenomeno complesso, che riflette le dinamiche sociali e politiche che influenzano l’attivismo nel nostro paese di fronte ai conflitti internazionali.
Le piazze in Italia tacciono. O meglio, si mobilitano più per decreto che non per convinzione. Certo, è difficile restare muti e immobili di fronte a ciò che capita in un Paese governato da uno dei regimi più spietati e più feroci del pianeta. E, di conseguenza, si è aperto anche un timido – anzi, un timidissimo – dibattito sulle ragioni politico e culturali che alimentano, comunque sia, questo perdurante silenzio. Eppure, dopo la cattura da parte americana del dittatore dispotico e sanguinario del Venezuela Maduro e, soprattuto, davanti alle violenze atroci compiute dal regime violento, omicida e teocratico dell’Iran, ci sarebbero moltissime ragioni e spunti per scendere in piazza. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Vi spiego la differenza tra Iraq e Venezuela. Scrive Marattin
Leggi anche: Vi spiego perché il Venezuela non è l’Iraq. Parla Richard Fontaine
Iran e Venezuela, vi spiego il perché del silenzio delle piazze. Scrive Merlo - Certo, è difficile restare muti e immobili di fronte a ciò che capita in un Paese governato da uno dei ... formiche.net
Trump attenua i toni sulle tensioni con l’Iran. Colloqui positivi con il Venezuela. Il dollaro si rafforza in attesa di una raffica di dati macro. A Milano occhio a Stm e Technoprobe dopo l’utile record di Tsmc facebook
Trump, petrolio e guerre: l’Iran come Venezuela e Iraq x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.