Incuria e rifiuti nell' area dell' ex Lido Papaya a Torrione | la segnalazione

Segnalata una situazione di degrado nell'area dell'ex Lido Papaya a Torrione, con accumulo di rifiuti e mancanza di manutenzione. La condizione di abbandono interessa sia gli spazi esterni che le parti coperte della struttura, evidenziando la necessità di interventi per il ripristino e la tutela del sito.

