Incuria e rifiuti nell' area dell' ex Lido Papaya a Torrione | la segnalazione
Segnalata una situazione di degrado nell'area dell'ex Lido Papaya a Torrione, con accumulo di rifiuti e mancanza di manutenzione. La condizione di abbandono interessa sia gli spazi esterni che le parti coperte della struttura, evidenziando la necessità di interventi per il ripristino e la tutela del sito.
Situazione di degrado nel quartiere Torrione. L'area dell'ex stabilimento balneare "Papaya" versa in condizioni di abbandono, caratterizzata dall'accumulo di rifiuti e dall'incuria che interessa gli spazi coperti della struttura.Il degradoIl porticato dell'edificio è divenuto luogo di bivacco per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
