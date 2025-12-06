Video La basilica di San Nicolò un tesoro nel cuore della città

Un affascinante viaggio alla scoperta di uno dei simboli di Lecco: la bellissima Basilica di San Nicolò. La nuova puntata dei Minidoc Lecco curata dal docente e giornalista lecchese Dario Angelibusi è dedicata a un soggetto di grande suggestione: la Basilica dedicata al patrono di San Nicolò, la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

