Alta Val di Cecina esclusa dai comuni montani Confesercenti | Una scelta che mette a rischio imprese lavoro e territori

L'Alta Val di Cecina non rientra più nella lista dei comuni montani. Una scelta che, secondo Confesercenti, mette a rischio imprese, posti di lavoro e l'intera economia locale. La decisione potrebbe avere effetti pesanti su un territorio già fragile.

L’esclusione dell’Alta Val di Cecina dalla classificazione dei comuni montani rappresenta una decisione grave e profondamente penalizzante per il tessuto economico e sociale del territorio. Una scelta che rischia di produrre effetti immediati e concreti su attività commerciali, servizi.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il sindaco di Santa Paolina ha annunciato l'intenzione di chiedere al Governo una revisione dei criteri di esclusione dei comuni montani, considerando che gran parte del territorio si trova oltre i 600 metri di altitudine e rientra in un contesto effettivamente montano.

In Campania, 125 comuni montani sono a rischio di perdere lo status di centro montano a causa della nuova legge approvata dal ministro Calderoli.

