Verso la chiusura di ponte della Steccaia tra timori e inevitabili disagi

Il ponte della Steccaia sta per essere chiuso a causa di lavori di manutenzione, causando preoccupazioni tra i residenti e disagi nelle zone vicine. La decisione deriva dalla necessità di intervenire sulla struttura per garantirne la sicurezza. Per gestire la situazione, le autorità hanno già chiesto il supporto della polizia municipale, soprattutto nei primi giorni di chiusura, per agevolare il traffico e garantire ordine pubblico. La chiusura è prevista a breve.

"Abbiamo già provveduto a chiedere il supporto della polizia municipale dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda i primi giorni di chiusura del ponte. La cartellonistica, per quanto nelle competenze del Comune di Certaldo, ci sembra inoltre più che sufficiente. Posso dire di aver lavorato, per quanto ci compete, nel miglior modo possibile per limitare i disagi". Il sindaco Giovanni Campatelli ha così replicato ai consiglieri comunali di Più Certaldo, i quali avevano posto l'accento sulla chiusura del ponte alla Steccaia (che diverrà effettiva dal 2 marzo prossimo e lo rimarrà sino al 30 settembre successivo) per la fase cruciale dei lavori di adeguamento sismico e potenziamento del ponte sull'Elsa a cura della Metrocittà.