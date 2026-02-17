Fondi ponte di via della Torre | cantiere verso la chiusura in primavera

Il cantiere per il nuovo ponte di via della Torre a Fondi ha subito un rallentamento a causa delle recenti condizioni meteo avverse. Le piogge intense degli ultimi giorni hanno causato ritardi nelle lavorazioni, che ora si stanno riprendendo. I operai continuano a lavorare per completare l’opera prima della scadenza prevista, prevista per la prossima primavera.

Fondi, 17 febbraio 2026 – Procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di via della Torre. L’opera, dal costo complessivo di 450 mila euro (di cui 282 mila euro per l’importo lavori), è finanziata dalla Regione Lazio e dovrebbe essere conclusa, salvo imprevisti, in primavera. A sottolineare l’avanzamento del cantiere e gli obiettivi dell’intervento sono il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli: l’infrastruttura punta a rendere il traffico più scorrevole e soprattutto a migliorare la sicurezza dello svincolo, in un’area dove negli anni si sono verificati anche incidenti gravi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Chiusura temporanea del ponte sul Marano, la nuova struttura sarà realizzata entro la primaveraEntro la primavera del 2026 sarà completata la nuova struttura del ponte sul Rio Marano di viale Gabriele D’Annunzio, sostituendo quella temporaneamente chiusa.

Ponte sull’Adda verso la chiusura per 6 mesi: banche pronte a sostenere gli esercentiIl ponte sull’Adda verso la chiusura per sei mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.