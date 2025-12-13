lecce pisa 1 0 stulic decide lo scontro salvezza

Nel match del Via del Mare, Lecce e Pisa si affrontano in una sfida decisiva per la salvezza. Dopo recenti sconfitte, entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la propria classifica. La partita si sblocca grazie a un gol di Stulic, che permette ai giallorossi di ottenere un'importante vittoria.

Lecce, 12 dicembre 2025 - Entrambe le squadre si presentavano allo scontro diretto del Via del Mare con cattivi risultati alle spalle: il Lecce era reduce dal ko in casa della Cremonese, mentre il Pisa aveva perso contro Inter e Parma. Chi rialza la testa sono i giallorossi, che dominano in lungo e in largo, peccando soltanto (si fa per dire) nell'ultimo passaggio. Tanti gli errori in fase di rifinitura, ancora di più gli sprechi, prima che Di Francesco peschi dalla panchina le carte giuste: Banda ricama e Stulic, che sceglie la serata migliore per trovare il primo gol in Serie A, manda la sfera nel sacco. Sport.quotidiano.net

