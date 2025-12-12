Colpo Lecce Di Francesco vince lo scontro salvezza con il Pisa | decide il primo acuto di Stulic
Il Lecce conquista una vittoria fondamentale contro il Pisa nell'anticipo della 15ª giornata di Serie A, rafforzando la propria posizione in classifica. La sfida si decide grazie al primo gol stagionale di Stulic, che si rivela decisivo per il risultato finale e per il morale della squadra salentina in una fase cruciale della stagione.
Colpo Lecce, Di Francesco vince lo scontro salvezza con il Pisa: decide il primo acuto di Stulic - Il Lecce vince uno scontro salvezza importantissimo contro il Pisa nell'anticipo del venerdì della 15a giornata di Serie A: decide il primo acuto di Stulic ... fanpage.it
Lecce-Pisa 1-0: Stulic decisivo, 'Via del Mare' in estasi. Di Francesco aggancia l'Atalanta - La 15esima giornata di Serie A si apre con il pesantissimo successo dei giallorossi salentini sui nerazzurri di Gilardino: il serbo, al primo gol in campionato, regala tre punti d'oro ai salentini ... corrieredellosport.it
