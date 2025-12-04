Università | dal Fondo Italiano per la scienza oltre 16,8 milioni di euro per sostenere 13 progetti di ricerca

Tredici progetti di ricerca dell’Università di Pisa sono stati finanziati nella terza edizione del Fondo Italiano per la Scienza (FIS3), per un totale di oltre 16,8 milioni di euro. I progetti coinvolgono dieci dipartimenti e includono sette Starting Grant, due Consolidator Grant e quattro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Università: dal Fondo Italiano per la scienza oltre 16,8 milioni di euro per sostenere 13 progetti di ricerca

Approfondisci con queste news

Pavia Uno TV / Radio Pavia. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fondo Italiano per le scienze applicate, 170 mln per 49 progetti - UnitelmaSapienza, l'arte al centro del Polo di Firenze - Humanitas University, iscritti da 80 Paesi - facebook.com Vai su Facebook

Università di Pisa, 13 progetti finanziati dal Fondo Italiano per la scienza con oltre 16,8 milioni di euro - Tredici progetti di ricerca dell’Università di Pisa sono stati finanziati nella terza edizione del Fondo Italiano per la Scienza (FIS3), per un totale di ... Da gonews.it

Fondo italiano per la scienza: Fis 3, università del Salento prima in Puglia Tra le prime al sud - L’Università del Salento – con i Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali e di Beni culturali – si è infatti aggiudicata 5. Scrive noinotizie.it

UniTS conquista oltre 5 milioni dal Fondo Italiano per la Scienza: tre progetti premiati - L’Università di Trieste festeggia un risultato di grande rilievo: tre progetti dell’Ateneo hanno ottenuto finanziamenti per oltre 5 milioni di euro dal Fondo Italiano per la Scienza (FIS), confermando ... Secondo triestecafe.it

UniMarconi, ottenuto risultato di grande rilievo nel Fondo Italiano per la Scienza con il primo posto di Silvia di Battista - Acomanni (UniMarconi): "Questo riconoscimento premia il merito scientifico e rafforza l’impegno di UniMarconi nel sostenere progetti di ricerca di eccellenza" ... Lo riporta affaritaliani.it

Il Fondo Italiano per la Scienza sceglie tre progetti dell'UniTs: innovazione, ricerca e qualità - Il Fondo Italiano per la Scienza (FIS) ha finanziato 3 progetti dell'Università Degli Studi di Trieste, il che assicura la validità dell'ateneo all'interno del mondo della ricerca innovativa e di qual ... Si legge su triestecafe.it

Fondo Italiano Scienza finanzia tre progetti Università Trieste - Tre progetti dell'Università di Trieste hanno ottenuto finanziamenti per oltre 5 milioni di euro da parte del Fondo Italiano per la Scienza. Secondo msn.com