Educazione sessuo-affettiva a scuola secondo il ddl Valditara ci vuole il consenso dei genitori
Il via libera al ddl del ministro Valditara non introduce nuovi percorsi obbligatori, ma definisce solo le condizioni. L’attivazione dipenderà dagli istituti, dalla disponibilità di risorse e – soprattutto – dalla volontà delle famiglie. 🔗 Leggi su Wired.it
Educazione sessuo-affettiva a scuola: sarà vietata anche alle medie
Educazione sessuo-affettiva a scuola, ok a emendamento Lega: deve essere vietata anche alle medie
Educazione sessuo-affettiva a scuola vietata fino alle medie, ok a emendamento Latini (Lega): alle superiori necessario consenso informato dei genitori
In programma un presidio in piazza Trasimeno, davanti al Giulio Cesare: "Vogliamo l'educazione sessuo-affettiva in classe" - facebook.com Vai su Facebook
Ci vuole più educazione sessuo-affetiva nelle scuole, non meno. Stiamo lottando per eradicare il fenomeno della violenza di genere. Per educare al rispetto e alle differenze. Per ridare alla scuola il ruolo democratico che deve avere. Per contrastare la diffusio Vai su X
L’educazione sessuale sarà insegnata a scuola: sì della Camera al ddl Valditara - affettiva verrà insegnata nelle scuole medie e superiori, previo consenso dei genitori. ildigitale.it scrive
