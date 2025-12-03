Ddl Valditarra sull’educazione sessuo-affettiva a scuola approvato dalla Camera con 151 voti 113 contrari e 1 astenuto

Il Ddl di Valditarra sulleducazione sessuo-affettiva a scuola è stato approvato dalla Camera con 151 voti, 113 contrari e 1 astenuto. Pro Vita & Famiglia esulta: "Giornata storica per la libertà educativa dei genitori" La Camera ha approvato in prima lettura il Ddl Valditarra sull’educazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

