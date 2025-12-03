Ddl Valditarra sull’educazione sessuo-affettiva a scuola approvato dalla Camera con 151 voti 113 contrari e 1 astenuto
Il Ddl di Valditarra sull’educazione sessuo-affettiva a scuola è stato approvato dalla Camera con 151 voti, 113 contrari e 1 astenuto. Pro Vita & Famiglia esulta: "Giornata storica per la libertà educativa dei genitori" La Camera ha approvato in prima lettura il Ddl Valditarra sull’educazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Alla Camera ha avuto il via libera il ddl Valditara sull'educazione sessuale e affettiva a scuola: 151 voti a favore, 113 contrari
Educazione sessuo-affettiva vietata alle scuole medie: il ddl Valditara è una sconfitta per tutti (non solo per le donne) - Il recente emendamento al ddl Valditara, approvato in Commissione Cultura, segna un arretramento preoccupante nella battaglia educativa per i diritti e la consapevolezza.
Ddl educazione affettiva, otto Ordini degli psicologi contro Valditara - Otto Ordini degli Psicologi chiedono di essere auditi dal ministro Valditara sul ddl che limita l'educazione sessuo-