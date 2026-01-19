Assicurazione auto | al via le nuove regole europee Ecco chi deve continuare a pagarla e chi no

Con l’entrata in vigore della direttiva europea 20212118, in Italia sono state aggiornate le norme sull’assicurazione auto. Questa modifica chiarisce chi è tenuto a mantenere l’obbligo di assicurazione RC Auto e chi può beneficiare di eventuali esenzioni. Di seguito, sono illustrate le nuove regole per comprendere facilmente chi deve continuare a pagare e chi, invece, può essere esonerato, garantendo trasparenza e chiarezza.

L’assicurazione auto è sempre obbligatoria per tutti? Con il recepimento della direttiva europea 20212118 si cambia e l’Italia chiarisce una volta per tutte le regole: chi deve continuare a pagare l’Rca auto e chi, invece, può esserne esonerato. Il tutto senza introdurre nuove tasse o costi aggiuntivi per lo Stato. Le amministrazioni coinvolte, dai ministeri competenti all’IVASS, opereranno con le risorse già disponibili, senza nuovi oneri per lo Stato. Ecco cosa cambia davvero con le nuove regole europee e per chi. RCA auto: quando l’assicurazione non è più obbligatoria. La novità più importante riguarda i veicoli che non possono circolare in modo stabile. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Assicurazione auto: al via le nuove regole europee. Ecco chi deve continuare a pagarla (e chi no) RCA auto: chi non deve più pagare l’assicurazione e cosa cambia con le nuove regole europeeLe recenti normative europee hanno introdotto modifiche alle regole sull'assicurazione auto in Italia, precisando chi è effettivamente tenuto a pagare. Leggi anche: Albo degli influencer, al via le registrazioni. Ecco chi deve iscriversi e cosa rischia chi non rispetta le regole Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Assicurazione auto, cosa cambia nel 2026 con la nuova direttiva Ue - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto legislativo che promette di rendere l’obbligo sull'assicurazione meno rigido. motorisumotori.it

