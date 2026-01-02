Vasco Rossi ricorda un’infanzia segnata da bullismo e isolamento, dovuto alla sua statura minuta e alle origini montane. Nel suo paese natale, Zocca, promuove un progetto di teatro sperimentale che rappresenta per lui un luogo di libertà e di rifugio. Un’esperienza personale che ha contribuito a plasmare la sua visione artistica e il suo rapporto con la creatività come via di fuga e crescita.

Il rocker promuove, nel suo paese natale, Zocca, un progetto di teatro sperimentale, che fu per lui uno spazio di libertà e, allo stesso tempo, una via di fuga da un’infanzia difficile: «Quello che facciamo nasce da un’esperienza che è stata molto importante per me». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vasco Rossi: «Da bambino solo stato bullizzato sia fisicamente che psicologicamente: ero minuto e venivo dai monti»

Leggi anche: Vasco Rossi: “Io bullizzato fisicamente e psicologicamente” e l’importanza di una recita di Natale a scuola. “Da lì è iniziato tutto”

Leggi anche: Vasco Rossi: “Bullizzato da ragazzo, il Teatro prima della musica mi ha regalato la libertà”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vasco Rossi: «Da bambino solo stato bullizzato sia fisicamente che psicologicamente: ero minuto e venivo dai monti»; Vasco Rossi torna a Zocca per festeggiare il Natale, tra auguri rock e ricordi d’infanzia; Capodanno sulla neve: fiaccole, musica e fuochi per salutare il 2025; La “Notte di Natale” di Lucio Corsi e quelle canzoni di una volta che parlavano di cibo e di vino.

Vasco Rossi: «Da bambino solo stato bullizzato sia fisicamente che psicologicamente: ero minuto e venivo dai monti» - È nel suo passato che Vasco Rossi trova il senso del progetto di teatro sperimentale che ha deciso di portare nel ... vanityfair.it