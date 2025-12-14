Vasco Rossi, da bambino vittima di bullismo fisico e psicologico, ha affrontato momenti difficili che ha solo in seguito compreso appieno. Originario di Zocca, il rocker ritorna nel suo paese natale per avviare un corso di teatro sperimentale, un’opportunità di crescita e riscatto per giovani come lui, che cercavano di uscire dal loro

Da Zocca è partito per diventare Vasco Rossi, a Zocca il rocker torna per mettere in piedi un corso di teatro sperimentale per dare quell’occasione di «uscire dal bozzolo» negata al giovanissimo Vasco. In una lunga intervista a Luca Valtorta per Repubblica, Vasco Rossi racconta la sua idea messa in pratica dalla vicesindaca del paese in cui ancora torna per le feste. Un progetto «non tanto per imparare a recitare o diventare attore – dice il cantante – Quello che facciamo è più bello e nasce da un’esperienza che è stata molto importante per me». I ricordi vanno inevitabilmente all’infanzia a scuola, alle prime esperienze con il teatro scolastico e poi sperimentale. Open.online

Vasco Rossi e il bullismo da piccolo «fisico e psicologico». Quando fu cacciato da scuola e le canzoni «che io stesso capisco molto tempo dopo» - Ancora oggi, Vasco ha impresso nella memoria un testo che scrisse quando iniziò a recitare nel teatro sperimentale. open.online