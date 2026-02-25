Vannacci si unisce ai sovranisti Ue | Governo non abbastanza di destra

Alla fine, l’ha fatto. Dopo l’uscita dalla Lega, l’ex generale Roberto Vannacci entra a far parte a Bruxelles del gruppo Europa delle Nazioni sovrane (Esn), il gruppo fondato nel 2024 da Alternative für Deutschland, insieme ad altri partiti di estrema destra di vari Paesi europei, per volontà degli eurodeputati espulsi dal gruppo Identità e democrazia (Id) a causa di una serie di scandali che coinvolsero il politico tedesco Maximilian Krah, in particolare per le sue dichiarazioni sulle Ss naziste. Con Futuro nazionale il gruppo Esn, che è il più a destra ma anche il più piccolo dell’aula, conta appena otto nazionalità e 28 deputati. Si tratta di esponenti politici di partiti ultranazionalisti minoritari nei rispettivi Paesi, come il ceco Giuramento (Prísaha), il polacco Confederazione (Konfederacja), gli ungheresi di Mi Hazánk Mozgalom, i lituani del partito nazionalconservatore Tautos, i francesi di Reconquête!, i bulgari di Revival e gli slovacchi di Hnutie Republika. 🔗 Leggi su Laverita.info

Vannacci ha lasciato il gruppo dei Patrioti in Europa per unirsi ai Sovranisti di AfD.

Roberto Vannacci ha annunciato che Futuro Nazionale mira a unire le forze di gruppi politici e sociali di destra, puntando a coinvolgere anche gli italiani che non votano, molti dei quali condividono ideali di destra.

Vannacci esce dal gruppo dei Patrioti in Ue. Ufficializzata l’entrata nei Sovranisti guidati da AfDLe ripercussioni dello scisma vannacciano arrivano anche a Bruxelles. Con una conferenza stampa, il leader del nuovo partito Futuro Nazionale ha annunciato la propria fuoriuscita dal gruppo europeo de ... ilfattoquotidiano.it

Vannacci entra nel gruppo Esn e rivendica l’autonomia: Non faccio parte di nessuna coalizioneVannacci, conferenza stampa al Parlamento europeo: fiducia al governo meno peggio, attacco al Green Deal, linea dura su migrazione e Ucraina ... affaritaliani.it

