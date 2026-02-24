Futuro Nazionale Vannacci | Federiamo realtà di destra Governo va preservato è il meno peggio

Roberto Vannacci ha annunciato che Futuro Nazionale mira a unire le forze di gruppi politici e sociali di destra, puntando a coinvolgere anche gli italiani che non votano, molti dei quali condividono ideali di destra. La sua proposta nasce dalla volontà di creare una rete più forte e coesa, per rafforzare la presenza della destra nel panorama politico. La strategia si concentra sulla valorizzazione di realtà locali e sulla mobilitazione di nuovi elettori. La decisione ha già suscitato reazioni tra gli osservatori politici.

Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, guarda a "federare" le realtà "politiche e sociali" che credono in una "destra vera" e ai tanti italiani che non vanno a votare, "molti" dei quali sono di destra. Lo spiega lo stesso ex vicesegretario della Lega, a Bruxelles a margine della conferenza stampa di presentazione del suo ingresso nel gruppo Esn nel Parlamento Europeo, quello dell'AfD tedesca. "Credo che il mio ruolo – afferma Vannacci – sia quello di risvegliare tutte le persone che credono in una destra vera. Abbiamo il 52% degli italiani che non vanno a votare: molti di loro sono di destra e non si sentono rappresentanti dall'offerta politica che oggi è presente.

