Donne incinte neonati e malati a rischio per il blocco energetico degli Usa | a Cuba è crisi sanitaria
A Cuba, donne incinte, neonati e malati gravemente rischiano la salute a causa del blackout energetico causato dagli Stati Uniti. La mancanza di energia ha portato a interruzioni nelle forniture di acqua e medicine, aggravando le condizioni di chi ha bisogno di cure continue. La crisi si fa sentire in tutto il Paese, con ospedali che fatica a garantire assistenza di base.
Cuba sta vivendo giorni difficili. Le politiche ostili dell’amministrazione Trump hanno messo l’isola in ginocchio. Per reagire all’ embargo petrolifero imposto dagli Usa, L’Avana ha dovuto adottare un drastico razionamento del carburante, con gravi ripercussioni sull’economia locale e, soprattutto, sulla vita delle persone, private di servizi fondamentali come trasporti e sanità. Adesso, il governo ha lanciato un allarme sanitario denunciando che oltre 32mila donne incinte si trovano attualmente in condizioni di rischio per la loro salute a causa del blocco energetico: a renderlo noto è un comunicato del ministero della Sanità, che sottolinea come la crisi stia colpendo in modo esteso non solo le gestanti, ma anche altre categorie particolarmente vulnerabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
