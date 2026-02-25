Vannacci a teatro è un mezzo flop

Il generale Vannacci ha portato il suo spettacolo al teatro, ma il risultato è stato deludente. La causa è la scarsa partecipazione del pubblico, che ha fatto registrare pochi spettatori. Il soldato ha cercato di coinvolgere gli spettatori con un discorso a pagamento, ma l’assenza di interesse ha limitato l’effetto dell’evento. La serata si è conclusa con molte sedie vuote e poche persone in sala.

In politica è l’incognita Vannacci ma a teatro è il generale mezzo palco. Si inventa il primo comizio a pagamento, il grande evento al Teatro Verdi di Montecatini Terme, il 15 marzo, ma gli spettatori preferiscono, e per fortuna, l’attore Paolo Ruffini e il suo magnifico spettacolo “Din Don Down”. E’ vero che mancano ancora venti giorni ma il sold out al momento è flop out, come non c’è la febbre da botteghino. Le poltronissime vip a 25 euro vicino al palcoscenico? Vuote. Le poltronissime a 21 euro per abbeverarsi del verbo del generale? Vuote. I disposti a pagare, secondo la pianta, consultabile sul sito Ticket One, sono meno della metà e malgrado l’uscita dalla Lega, la ribalta che Vannacci ha avuto da televisioni, carta stampata, radio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Vannacci, il generale senza truppe. Il sit-in contro Kyiv è un flop e nel Carroccio se la ridonoIl sit-in organizzato dal generale Vannacci contro il decreto Ucraina ha avuto scarso successo, con solo nove partecipanti.

Vannacci a Oristano e la scomunica dei moderati: quando ascoltare diventa un peccato mortale Oristano – Il Generale Roberto Vannacci sbarca in Sardegna e il teatro dell'assurdo va in scena. Non per quello che ha detto lui, che ormai conosciamo, ma per qu